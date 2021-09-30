РИАМО - 30 сен. В подмосковном парламенте в четверг состоится первое заседание 7-го созыва. Депутаты будут регистрировать фракции политических партий парламента, определять количество комитетов, их председателей и заместителей.

Как отметил председатель Мособлдумы 6-го созыва Игорь Брынцалов, повестку предстоящих мероприятий и план законодательной работы только предстоит сформировать.

«Уже можно сказать, что одним из главных приоритетов работы 7-го созыва станет работа над бюджетом региона на следующий трехлетний период», — сказал Брынцалов.

Согласно закону «О Московской областной думе», заседание «открывает старейший по возрасту депутат думы и председательствует на нем до избрания председателя думы», которое будет проходить путем тайного голосования.

Кандидатов на эту должность могут выдвигать фракции или любой депутат.