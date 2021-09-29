РИАМО - 29 сен. В «Арт-школу» в Тавриде приглашены 50 резидентов со всей страны, для ее проведения специалисты подмосковного министерства культуры сформировали образовательный контент, пригласили ведущих экспертов, сообщает пресс-служба регионального министерства.

С 30 сентября по 5 октября в арт-кластере «Таврида» пройдет «Арт-школа креативных индустрий», которую впервые проведет подмосковное министерство культуры.

«Благодарю директора арт-кластера «Таврида» Сергея Першина за приглашение нашей команды для проведения первой региональной арт-школы в Тавриде. Возможно, некоторые креативные проекты, которые предложат резиденты на Тавриде, мы реализуем и в Подмосковье», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Арт-кластер «Таврида» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства.