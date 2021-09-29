РИАМО - 29 сен. АО «Мособлэнерго» заменило 960 опор ЛЭП для повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы по обновлению электросетевого хозяйства ведутся с марта 2021 года.

«Мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей были разработаны весной по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2020 года. Работы проводятся наряду с ежегодными производственными программами и направлены на обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

С начала реализации мероприятий по повышению надежности АО «Мособлэнерго» также заменило 69,1 из 72,8 км изношенного провода ЛЭП.

Отремонтировано 69 из 78 запланированных трансформаторных подстанций, возведено 7 новых подстанций, реконструировано 15,9 км и построено 8,5 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4/6/10 кВ.

Также полностью выполнен план по расчистке трасс вдоль ЛЭП от растительности – 59 Га приведены в соответствие.