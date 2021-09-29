РИАМО - 29 сен. В Московской области арестованы трое сотрудников линейного управления МВД России на ст. Москва-Рязанская. Их обвиняют в получении взятки и в покушении на незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в Воскресенске следователи возбудили уголовное дело на главу отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛУ МВД России на ст. Москва-Рязанская, его заместителя и старшего оперуполномоченного.

Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, сотрудники полиции получили взятку в размере 200 тыс. рублей за несоставление документов по факту противоправных действий гражданина, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Также они совершили покушение на сбыт наркотических веществ.