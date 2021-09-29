РИАМО - 29 сен. Свыше 337,3 млн рублей штрафов начислили на правообладателей частных земель в Подмосковье за выявленный на участках борщевик, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин, подчеркнул, что в 2021 году борщевик выявлен на более 7 тыс. земель, административными комиссиями рассмотрены порядка 5 тыс. протоколов осмотров земельного контроля, по результатам которых вынесены штрафы.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова уточнила, что к ответственности за отсутствие борьбы с опасным сорным растением привлекли правообладателей 3342 участков.

«Значимая роль в борьбе с борщевиком Сосновского принадлежит жителям Подмосковья – это и правообладатели земель, которые могут противостоять сорному растению у себя на участках, и неравнодушные жители, которые сообщают об очагах растения у себя в районе», - сказала Адигамова.

Борщевик Сосновского растет во многих регионах РФ и опасен для человека. Попадание сока растения на человеческую кожу вызывает болезненные химические ожоги.