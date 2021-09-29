РИАМО - 29 сен. По договору с компанией-поставщиком до конца года в «Мострансавто» поступит более 6,2 тыс. всесезонных шин для автобусов большого и малого классов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На внешней боковой части покрышек для транспортных средств большой вместимости размещен логотип пассажирской компании. Брендированные шины в двух типоразмерах: 275/70R22,5 и 295/80R22,5 предназначены для автобусов марок «ЛиАЗ», «ГолАЗ», MAN и других.

На минувшей неделе в организацию поступило более 1,4 тыс. покрышек для автобусов малого класса в типоразмере 185/75R16C.

Изделия с универсальным рисунком протектора рассчитаны на повышенные нагрузки при работе. Они устойчивы к проколам и порезам, а также адаптированы для эксплуатации на различных типах дорог.