РИАМО - 29 сен. Онлайн-конференция по вопросу строительства нового корпуса школы №6 в Раменском округе прошла 29 сентября, в ней приняли участие первый заместитель главы Минстроя области Константин Лапин, профильные сотрудники администрации муниципалитета и представители подрядной организации «СтройКапиталИнвест», сообщает пресс-служба Минстроя Подмосковья.

В процессе совещания были рассмотрены варианты технологического присоединения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и выноса существующих инженерных коммуникаций из пятна застройки.

Новый корпус «Раменской средней общеобразовательной школы №6» построят на ул. Серова, он будет рассчитан на 200 учащихся. В настоящее время идет подготовка к строительству, полностью сдать объект планируется в 2023 году.