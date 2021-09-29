РИАМО - 29 сен. Очередной «Электориум» пройдет в Электростали 3 октября. Тема встречи — «Цифровое бытие: порядок и хаос», участие в мероприятии бесплатное. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начало в 14:00. Адрес: Библиотека искусств (пр. Ленина, 24).

Содержание лекции: Deepfake: определение, применение, виды; Fake news: определение, механика, примеры; Причины распространения: социальные сети, человеческая психология, данные пользователя; Фактчекинг: борьба, проблемы.

Записаться на лекцию можно в личных сообщениях в аккаунте по ссылке. Количество мест ограничено. Телефон для справок: +7 985 911 80 15 (Евгения)

Лектор — Саркис Григорян — основатель и генеральный директор компании «Neurocomm», консалтинг и внедрение систем ИИ в бизнес-процессы; руководитель центра компетенций по Искусственному интеллекту в Фонде развития цифровой экономики.