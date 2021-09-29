РИАМО - 29 сен. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российские спортсмены в возрасте до 23 лет будут обязаны выплатить компенсацию своей спортивной школе в случае их перехода за рубеж, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Законопроект опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента. Сумма выплат и спортивные дисциплины будут определяться федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

Спортсмен может быть освобожден от выплаты в том случае, если российские клубы не предлагают ему контракт.

Считается, что в 23 года спортсмены достигают пика своей формы. Кроме того, к этому возрасту они уже получают образование, соответственно могут посвятить все свое время тренировкам и участию в любых соревнованиях.