РИАМО - 29 сен. Более 1,3 тыс. обращений жителей Подмосковья по нарушениям землепользования отработали через ЦУР в 2021 году, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что рассматриваются вопросы самозахвата земли, неиспользования земельных участков, а также использования их не по назначению.

«Вопросы, поступающие в ЦУР, отрабатывается в течение 7 рабочих дней», — сказал он.

В свою очередь министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова добавила, что в прошлом году за аналогичный период в ЦУР поступило и было отработано порядка 900 обращений.

При этом 57% всех обращений составили жалобы на самовольный захват земель, 33% - на нецелевое использование земельных участков и 10% - на неиспользование земли.