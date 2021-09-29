РИАМО - 29 сен. В Московском областном центре охраны материнства и детства городского округа Люберцы пациентка стала матерью в 10-й раз, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Как отметила главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник, у 47-летней женщины появилась на свет девочка весом 3600 г и ростом 53 см. Родители назвали ее Эстер.

«У нее 4 брата и 5 сестер. Наши врачи принимают роды у многодетной мамы уже в третий раз. Приятно, что в нашем перинатальном центре пациентки чувствуют себя в надежных руках, находятся в комфортных условиях – и возвращаются к нам за вторым, третьим, или, как в данном случае, десятым ребенком», - поделилась Татьяна Мельник.

Она добавила, что теперь в этой семье 4 мальчика и 6 девочек.