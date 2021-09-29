РИАМО - 29 сен. В рамках акции «Газовая безопасность» ветерану труда, труженику тыла Надежде Лобовой из Шатуры заменили газовое оборудование, сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.

В 1941 году Надежда Лобовая пошла работать в колхоз. Ей было 10 лет. В 1950-1951 году начала работать медицинским работником. Общий рабочий стаж Надежды Васильевны составляет 46 лет. 5 сентября она отметила 90-летний юбилей.

В рамках акции, которая началась 24 апреля, ей установили новую газовую плиту с системой автоматического контроля.

«Акция будет проходить до конца 2021 года на постоянной основе. Она призвана напомнить всем жителям Подмосковья о таком важном аспекте нашей жизни, как газовая безопасность. Обеспечить ее позволит система, которую сейчас выстраивают органы региональной власти и местного самоуправления», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.