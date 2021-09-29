РИАМО - 29 сен. Электростальская команда «Сталь» из школы № 22 приняла участие в областной юнармейской военно-патриотической игре «Девушки в погонах» и заняла 2 место в общекомандном зачете. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Игра организована для юнармейцев — учениц средних общеобразовательных школ, военно-патриотических клубов и кадетских классов Подмосковья. В этом году игра была посвящена 80-й годовщине подвига Подольских курсантов.

Подготовкой и сопровождением команды на игру занимались специалисты Электростальского городского Центра патриотического воспитания.

В мероприятии приняли участие 73 команды из разных городов региона. Программа включала в себя викторину на знание истории, имитационную стрельбу из автомата Калашникова, этап по основам РХБЗ, знание воинских званий, конкурс строя и песни и марш-бросок с полосой препятствий.

Кроме того, участницы испытали свою сноровку, выносливость и практические навыки сборки-разборки оружия. По итогам игры электростальские юнармейцы заняли 2 общекомандное место.

«Поздравляем девушек, их руководителя Елену Буренкову, а также начальника штаба местного отделения Юнармии г.о. Электросталь Константина Петрова и специалистов Электростальского Центра патриотического воспитания, занимавшихся подготовкой команды к игре», – сообщили в пресс-службе.