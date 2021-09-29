РИАМО - 29 сен. На базе мебельного центра в городском округе Пушкинский будет создано 50 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ведомство выдало разрешение на строительство мебельного центра, расположенного на Красноармейском шоссе в городе Пушкино. Застройщиком выступает ООО «Ремез».

В одноэтажном здании общей площадью 6089,45 кв. м будут оборудованы разделенные зоны для выставки и продажи мебели. Объект смогут арендовать компании производителей и продавцов мебели. На прилегающей территории будет обустроена парковка на 353 автомобиля, в том числе 36 мест для маломобильных групп населения. Вокруг объекта проведут озеленение и поставят функциональные светильники на металлических опорах.

«Благодаря строительству мебельного центра в городском округе Пушкинский будет создано 50 рабочих мест. Объект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», ─ отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Мебельный центр панируют начать строить в октябре текущего года, а завершить – в ноябре 2022 года.

Подать заявку на сопровождение ЦСС нежилого объекта можно через почту: css@mosreg.ru и колл-центр по номеру: 8(498)602-00-00.