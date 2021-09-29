РИАМО - 29 сен. Одинцовский городской округ стал принимающей стороной мероприятия федерального уровня – открытого расширенного заседания Бюро и Президиума Центрального совета Всероссийской организации ветеранов. Организация объединяет 29 млн человек из 83 регионов Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации округа.
Главными направлениями ее деятельности являются обеспечение интересов граждан старшего поколения, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что визит символично начался с посещения Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха.
На протяжении всего мероприятия прямая трансляция велась на 80 регионов России. В ходе расширенного заседания Бюро и Президиума Центрального совета Всероссийской организации ветеранов был рассмотрен ряд актуальных вопросов, касающихся защиты гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав лиц пожилого возраста.
Участники поблагодарили главу округа Андрея Иванова за гостеприимство и отметили, что эффективное решение стоящих перед ветеранами проблем возможно только при условии тесного взаимодействия общественных организаций и органов власти всех уровней.
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