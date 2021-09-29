РИАМО - 29 сен. Одинцовский городской округ стал принимающей стороной мероприятия федерального уровня – открытого расширенного заседания Бюро и Президиума Центрального совета Всероссийской организации ветеранов. Организация объединяет 29 млн человек из 83 регионов Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Главными направлениями ее деятельности являются обеспечение интересов граждан старшего поколения, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что визит символично начался с посещения Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха.

«Мы продемонстрировали гостям, как в Одинцовском округе реализуется инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». В октябре 2019 года проект стартовал именно в парке имени титулованной российской спортсменки, 5-кратной Олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной. С парком Лариса Евгеньевна знакомила их лично. Члены Центрального совета пообщались с нашими активными пенсионерами и ветеранами, смогли увидеть, как они занимаются спортом и творчеством», - рассказал Андрей Иванов.

На протяжении всего мероприятия прямая трансляция велась на 80 регионов России. В ходе расширенного заседания Бюро и Президиума Центрального совета Всероссийской организации ветеранов был рассмотрен ряд актуальных вопросов, касающихся защиты гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав лиц пожилого возраста.

Участники поблагодарили главу округа Андрея Иванова за гостеприимство и отметили, что эффективное решение стоящих перед ветеранами проблем возможно только при условии тесного взаимодействия общественных организаций и органов власти всех уровней.