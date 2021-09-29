РИАМО - 29 сен. Сотрудники Московской областной таможни изъяли 2,8 тонны полиграфических чернил, в составе которых было обнаружено психотропное вещество — гаммабутиролактон, сообщает пресс-служба таможни.

Речь идет о партии пятилитровых канистр с чернилами, ввезенных из Эстонии на таможенную территорию ЕАЭС.

Наличие психотропного вещества показала экспертиза. Оборот гаммабутиролактона в России ограничен. Компания-импортер не имела лицензию на ввоз данных веществ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.