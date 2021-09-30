РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. Энергетики филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования, в связи с этим в четверг планируется отключение электроэнергии в деревне Бобры в Щелкове, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты филиала произведут двухчасовое отключение электроэнергии в промежуток с 11:00 до 15:00 для производства работ по подключению новой мачтовой трансформаторной подстанции. Будут отключены дома №№1А, 6, 10, 11А, 48, 80, 110, 118, 142, домовладения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем. Всю информацию жители могут узнать на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или узнать по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.