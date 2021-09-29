РИАМО - 29 сен. В Электростали по 24 октября 2021 года сотрудники отдела ГИБДД проведут социальный раунд «Засветись!», направленный на обеспечение безопасности пешеходов в процессе участия в дорожном движении. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно статистике, фактически каждое третье ДТП, которое происходит на территории Подмосковья, связано с наездом на пешехода. Так, за 8 месяцев 2021 года на подмосковных автодорогах зарегистрировано 758 ДТП данного вида. В результате 108 человек погибли и 679 получили травмы различной степени тяжести.

Особую актуальность проблема наездов на пешеходов в темное время суток приобретает с началом осенне-зимнего времени года.

В условиях сумерек или темного времени суток, которое осенью и зимой наступает очень рано, водитель способен воспринимать только 5% информации от той, которую видит днем. Обычно этому сопутствуют неблагоприятные погодные условия — дождь, слякоть, туман, а в зимнее время — снегопад и гололед.