РИАМО - 29 сен. В Электростали 2 октября в 14:00 при поддержке управления по культуре и делам молодежи пройдет концерт студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, посвященный Международному дню музыки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В программе прозвучат произведения Бизе, Дебюсси, Равеля, Грига, Чайковского и друг композиторов.

Всех любителей классической музыки ждут в большом зале ДК имени Карла Маркса по адресу: ул. Карла Маркса, 9.

Вход на мероприятие свободный.