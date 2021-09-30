РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. В четверг энергетики Мытищинского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В связи с этим, в четверг планируется отключение электроэнергии в деревнях Пчелка, Муракино, Рождественно, Долгиниха, Протасово, Большое Ивановское и поселке Летчик-Испытатель.

Энергетики произведут отключение в промежутке с 08:00 до 17:00 на период не более 2 часов для выпиловки древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ЛЭП.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.