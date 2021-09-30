РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 сен. В четверг в нескольких населенных пунктах Домодедова отключат электричество в связи с проведением плановых работ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Свет отключат на 2 часа в период времени с 9:00 до 17:00. Электричества не будет в деревнях Степыгино, Лониха, Максимиха, Добрыниха, Ртищево и Бехтеево, а также в СНТ «Наладчик» и «Сказка».

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.