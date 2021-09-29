РИАМО - 29 сен. Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов медиапроект «ОВД-Инфо», а также издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и ее главреда Сергея Смирнова. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Всего реестр СМИ-иноагентов пополнился 24 строками, среди них журналисты и правозащитники.

На текущий момент в реестре находятся 72 физических и юридических лица.

Ранее ряд российских СМИ направил обращения властям РФ с требованием отменить закон об иностранных агентах. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отменять закон об иностранных агентах в России «точно не будут».