РИАМО - 29 сен. Москвичи и гости столицы смогут посетить дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной столицы с 4 декабря, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

ДК расположится в здании бывшей электростанции, введенной в эксплуатацию в 1907 году. Фонд V–A–C приобрел объект в 2015 году. Архитектурную концепцию реставрации ГЭС-2 разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop. Общая площадь здания составляет 38,8 тыс. кв. м. Оно включает 4 наземных и 2 подземных этажа.

Теперь на территории объекта есть пространство для встреч, концертный зал, кинотеатр, библиотека, магазины, ресторан, кафе и многое другое. Даже имеется парковка с зарядкой для электрокаров.

«ГЭС-2 – это переосмысление идеи русских народных домов, возникших в конце XIX века, предвосхитивших дома культуры и не утративших актуальность. Их основная задача заключалась в том, чтобы приобщить людей к искусству и активному участию в культурных процессах», – сообщили в пресс-службе фонда V–A–C.

ГЭС-2 приглашает к совместной работе художников, представляющих самые разные дисциплины: хореографию, музыку, театр, кино, дизайн и визуальное искусство, и выступает в роли рассказчика.

Первая история – программа «Святые Варвары, или Оба хуже». Она развивается на протяжении 5 сезонов, каждый из которых длится примерно полгода. Он дает возможность исследовать территорию современной российской культуры, обратившись к таким клише, как, например, «правда», «мать» и «космос».

ДК открывается сезоном «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?». Его название определила первая на российском телевидении западная мыльная опера, которая была в эфире с 1992-го по 2002 год. Став невероятно популярной, она оказала значительное влияние на формирование постсоветской реальности.

Одновременно в ГЭС-2 будет разворачиваться художественный проект «Я моторы гондолы разбираю на части. Карнавал в четырех действиях», названный по строчке из песни «Карнавала.нет» группы «Мумий Тролль». Он объединил выставку, рейв, стендап и танцевальную процессию.