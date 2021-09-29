РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. Более 3,2 тыс. пожилых жителей Люберец в настоящий момент задействованы в областной программе «Активное долголетие», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Активное долголетие – активные жители! В городском округе Люберцы продолжается реализация проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие в Подмосковье». Сегодня в него вовлечены более 3 200 люберчан. Представители старшего поколения посещают кружки и мастер-классы по самым разным направлениям: история искусства, живопись, музыка, танцы, рукоделие, компьютерная грамотность, йога, спорт. Мероприятия проходят с соблюдением всех предписанных норм эпидемиологической безопасности», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что еженедельно для участников проекта проводятся экскурсии по Подмосковью. Комитет по туризму Московской области выделил дополнительный экскурсионный автобус на 40 мест. В настоящее время продолжается набор на экскурсию 8 октября в музей-заповедник «Горки Ленинские».

Подробнее о программе «Активное долголетие» можно узнать на областном портале dolgoletie.mosreg.ru, в мобильном приложении «Соцуслуги» или получить информацию по телефону: 8(495)554-61-21.

«Дорогие друзья! Присоединяйтесь к участникам проекта, записывайтесь на понравившиеся курсы, активности и кружки! Пусть жизнь будет яркой и насыщенной в любом возрасте», - добавил Ружицкий.