РИАМО - 29 сен. Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что кисломолочные и молочные продукты нельзя употреблять людям с непереносимостью лактозы и тем, у кого есть проблемы с пищеварением, сообщает Nation News.

«Но также кисломолочные продукты противопоказаны людям, имеющим проблемы с почками и мочевой системой. Нужно быть очень внимательным, потому что почки — это орган, который может очень долго не показывать какие-либо отклонения», — сказала Дюваль.

Она порекомендовала проходить обследование почек хотя бы раз в год.

Помимо этого, не стоит употреблять молочные продукты тем, у кого есть проблемы с пищеварением, желчным пузырем, печенью. В качестве альтернативы можно использовать молоко из круп и орехов. В данном случае лучше молоко из круп, так как орехи – тяжелая белковая пища, которая долго переваривается.