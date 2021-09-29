РИАМО - 29 сен. В деревне Голиково в Солнечногорске 23-24 октября пройдет финал VI Национального чемпионата по дисциплинам воздушной атлетики и пилонного спорта – 2021, сообщает пресс-служба федерации воздушно-силовой атлетики и пилонного спорта Московской области.

Турнир организуют федерация воздушно-силовой атлетики и пилонного спорта Московской области и федерация воздушной атлетики России. Соревнования пройдут в спортивном центре GOPark.

На турнире будут представлены выступления атлетов в 3 дисциплинах и в новом виде спорта – пилонном спорте.

Турнир проводится с целью популяризации и развития международных неолимпийских видов спорта, физической культуры и подготовки к сдаче норм ГТО. В нем примут участие атлеты из 26 регионов, в том числе Подмосковья.