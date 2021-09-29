РИАМО - 29 сен. Полиция В Клину пресекла фиктивную постановку на учет иностранных граждан, сообщается на сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

Во время проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ клинские полицейские проверили квартиру на улице Мечникова и выяснили, что 38-летний хозяин поставил на миграционный учет 9 человек, но места для временного проживания им не предоставил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.