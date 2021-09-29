РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. В подмосковных Люберцах ежедневно проверяют маршрутки на предмет предоставления ими скидок на проезд пассажирам льготных категорий, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«Продолжаются проверки общественного транспорта на предмет соблюдения водителями обязательств о предоставлении льгот и скидок для пассажиров на маршрутах с нерегулируемым тарифом городского округа Люберцы в рамках пилотного проекта. Они проводятся на постоянной основе. В последние дни нарушений не выявлено», - отметил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин.

Он пояснил, что в случае выявления нарушений со стороны водителей пассажиры могут незамедлительно сообщать информацию в управление транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета по номерам телефонов: 8(495)503-67-02, 8(495)503-09-64, 8(495)503-44-00, 8(495)503-83-11 для оперативного принятия мер.

«Необходимо сообщить государственный регистрационный номер транспортного средства, номер маршрута, дату, время и место нарушения», - добавил Сорокин.