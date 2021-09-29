РИАМО - 29 сен. Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что к заболеваниям сердца и сердечно-сосудистой системы могут привести осложнения заболеваний носо- и ротоглотки, алкогольное поражение сердца, неправильная работа щитовидной железы. Об этом сообщает Nation News.

В среду отмечается Всемирный день сердца.

«Среди сердечно-сосудистых заболеваний выделяют две группы: непосредственно заболевания сердца и сердечно-сосудистые заболевания. Среди заболевания сердца частыми являются воспалительные заболевания, то есть, миокардиты самой разной природы», — сказал Серебрянский.

Он отметил, что миокардиты часто являются осложнением заболеваний носо- и ротоглотки: хронических и острых тонзиллитов, дифтерии. Эти заболевания также часто становятся причиной ревматического поражения сердца, развития приобретенных пороков органа.

Во вторую группу заболеваний входит кардиомиопатия. Бывает рестриктивная, или врожденная кардиормиопатия, когда объем сердца становится маленьким из-за того, что там развиваются рестриктивные изменения самой полости сердца. Другой тип кардиомиопатии – дилатационный. Заболевание возникает на фоне воспалительных заболеваний и алкогольного поражения сердца.

Осложнения на сердечно-сосудистую систему также происходят из-за нарушения работы щитовидной железы, ее поражения аутоиммунными заболеваниями.

В то же время лидирует ишемическая болезнь сердца. Она встречается у представителей среднего и старшего возраста, может возникнуть и у молодежи. Заболевание связано с атеросклерозом сосудов сердца, с сужением просвета, когда внутри коронарных сосудов образуются бляшки.

Самое тяжелое поражение сердца при ишемической болезни – развитие инфаркта Миокарда или некроз сердечной мышцы. В этом случае важно оказать медицинскую помощь в первые 4 часа, а до 6 часов после начала проявления инфаркта пациента надо прооперировать.

Серебрянский отметил, что большое значение имеют врожденные и приобретенные пороки сердца. Они нарушают кровообращение самого сердца и общее кровообращение.

Врач подчеркнул, что здоровье сердца во многом зависит от генетики. Кроме того, избыточная масса тела предполагает возможное наличие атеросклеротических бляшек, поэтому человек в данном случае склонен к раннему заболеванию сердца. Таким образом, лечение сердечно-сосудистых заболеваний состоит в совокупности из правильного питания, активного образа жизни и принятия определенных медикаментов.