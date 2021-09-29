РИАМО - 29 сен. Активисты одинцовского отделения «Единой России» провели экологическую акцию в районе транспортной развязки у железнодорожной станции Жаворонки. В рамках реализации партийного проекта «Российское село» волонтеры высадили 15 молодых сосен. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев.

«В селе Жаворонки подрядчики построили над железной дорогой новую эстакаду. Она решила огромную проблему пересечения путей без шлагбаума. Все очень удобно и качественно, но внешний вид прилегающей территории, не входившей в зону ответственности строителей, стал проигрывать выполненному благоустройству. В рамках акции мы сегодня вместе с сотрудниками территориального управления Жаворонковское высадили на примыкающем к эстакаде участке 15 очень красивых сосен. Озеленение вдоль тротуаров, дорожек, благоустройство скверов и парков, придает территориям очень красивый и живой вид», – отметил Вячеслав Киреев.

Перед высадкой деревьев усилиями территориального управления Жаворонковское удалось оснастить бордюрами тротуар от магазинов на пристанционной площади до кругового разворота под эстакадой.

Киреев добавил, что по инициативе секретаря местного отделения «Единой России», главы Одинцовского округа Андрея Иванова, сейчас также ведется работа по благоустройству территории от развязки до Театрального центра «Жаворонки».