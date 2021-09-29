РИАМО - 29 сен. В Октябрьском тоннеле Садового кольца загорелся автомобиль. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Информация о возгорании в Октябрьском тоннеле поступила в Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Москве в 19:58.

Происходило возгорание автомобиля по всей площади, в 20:01 пожар ликвидировали. Пострадавших в результате произошедшего нет.

В столичном Дептрансе сообщили, что движение по Садовому кольцу через тоннель было полностью перекрыто в обе стороны. В настоящий момент оно восстановлено.