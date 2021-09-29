РИАМО - 29 сен. Активисты Одинцовского отделения «Единой России» привели в порядок территорию памятника работникам Грибовской семеноводческой станции в поселке ВНИИССОК. Экологическая акция прошла в рамках реализации проектов «Чистая страна» и «Городская среда». Об этом рассказал депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа Алексей Солдатенко.

«В рамках реализации партийных проектов «Чистая страна» и «Городская среда» мы провели субботник на территории сквера в поселке ВНИИССОК, где располагается памятник работникам Грибовской семеноводческой станции, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Из-за шквалистого ветра на территорию сквера упало несколько крупных веток. Вместе с волонтерами мы распилили опавшие сучья, очистили сквер от веток и листвы, а затем с использованием специализированной техники вывезли все отходы на контейнерную площадку», - сообщил Алексей Солдатенко.

Ранее в рамках текущей работы по реализации проекта «Чистая страна» активисты «Единой России» очистили от мусора территорию, прилегающую к местному пруду. Волонтеры собрали весь бытовой мусор вдоль береговой линии водоема, ликвидировали несколько несанкционированных свалок. Мешки с отходами были отправлены на контейнерную площадку.