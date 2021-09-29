РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. В 12 населенных пунктах Балашихи до конца 2022 года планируют провести газ в рамках федеральной программы социальной газификации, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Ход реализации программы, которая реализуется без привлечения средств граждан, обсудил с жителями округа гендиректор компании «Мособлгаз» Игорь Баранов на брифинге, который прошел в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» 28 сентября.

В проект вошли населенные пункты и индивидуальные жилые дома в черте городского округа: село Новый Милет, деревни Полтево, Павлино, Пестово, Пуршево, Русавкино-Поповщино, Русавкино-Романово, Соболиха, Фенино, Федурново, Черное, Дятловка. Первыми будут газифицированы семь из них. Так, основной объем работ в деревне Дятловка уже завершен.

«Работы ведем по графику. У нас хороший контакт с администрацией города, все согласования проходят быстро. На следующий год остается 5 населенных пунктов и индивидуальные жилые дома на территории города», — сказал Баранов.

Он добавил, что работы на этих участках более сложные, так как в Балашихе проходит множество коммуникаций, все это нужно учитывать при проектировании работ. Все планы будут выполнены.

По условиям реализации программы «Социальная газификация» участок должен располагаться не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети, дом должен быть капитальным и стоять на фундаменте, а максимальный расход газа в доме не должен превышать 7 кубометров в час.

Жители не платят за подведение коммуникаций к участку, они оплачивают только проведение газа по территории участка, установку и подключение газового оборудования непосредственно в доме.

Всего в Подмосковье «Мособлгаз» ежесуточно прокладывает около 7 км. труб, к газораспределительным сетям подключено более 3 тыс. частных домов, работы завершены в 270 населенных пунктах. Также в регионе активно реализуется губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», в рамках этой программы в 2021 году планируют провести газ в 51 населенный пункт.