РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 сен. В подмосковной Балашихе завершился муниципальный этап областного конкурса «Педагогический дебют – 2021», учитель математики Дарья Тебенькова из школы №27 представит городской округ на региональном этапе, сообщается в Instagram-аккаунте управления по образованию администрации муниципалитета.

«Поздравляем всех участников конкурса! Желаем Дарье Александровне достойно представить городской округ Балашиха на региональном этапе конкурса!» - говорится в сообщении.

Жюри оценило высокий уровень подготовки участников и также отметило лауреатов конкурса в номинации «Начало начал», учителей: химии - школы №5 Комшиловой Л.А., начальных классов - школы №33» Петровской Е.В. и школы №15 Кравченко Ю.В, истории и обществознания - школы №30» Бариновой К.С. и школы №2 Бельтюковой М.И., английского языка - школы №23 Федотовой С.Ю. и школы №12 Никитиной Ю.В, русского языка и литературы школы №14 Норовой М.У.

Специальная номинация конкурса этого года «Лучший дебют: организация и проведение занятия для детей с особыми образовательными потребностями» присуждена Сорокиной В.С., учителю МКОУ «Школа ОВЗ».

Московский областной конкурс «Педагогический дебют» проводится с 2015 года для молодых педагогов, чей стаж работы не превышает трех лет. Цель конкурса – создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников, формирование их гражданской позиции и активного профессионального отношения к совершенствованию системы образования. Педагог представит городской округ Балашиха на региональном этапе конкурса.