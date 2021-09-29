РИАМО - 29 сен. В Подмосковье от гриппа привились свыше 550 тыс. человек, для удобства жителей и гостей региона в области работают мобильные комплексы вакцинации, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Привиться от гриппа можно бесплатно. Сделать это может любой желающий без предварительной записи и вне зависимости от места регистрации.

«Мы понимаем, что далеко не каждый имеет возможность дойти до своей поликлиники. Мобильные комплексы – а их в Подмосковье 25 – работают в местах с максимальной проходимостью: на железнодорожных станциях, вблизи торговых центров, МФЦ и других общественных местах», — сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что формат мобильных пунктов удобен, так как прививка не займет много времени. Всего вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли свыше 550 тыс. человек.

Для того, чтобы сделать прививку в мобильном пункте, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Перед вакцинацией медики проведут осмотр. Если противопоказаний нет, будет выполнена вакцинация.

Прививки в Подмосковье делают современными отечественными препаратами. Посмотреть график и адреса работы мобильных пунктов можно на сайте privivka.mz.mosreg.ru.

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