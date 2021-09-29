РИАМО - 29 сен. Экс-замглавы Минпросвещения РФ и вице-президента Сбербанка Марину Ракову подозревают в хищении более 50 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Источник сообщил, что по месту жительства топ-менеджера и на ее рабочем месте провели следственные действия.

Раковой вменяют мошенничество с государственными контрактами в 2019 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».

По данным источника, топ-менеджер не задержана, мера пресечения ей не избиралась.

По данным СМИ, Ракова занимала пост замглавы Минпросвещения России с 2018 по 2020 годы. В данный момент она является вице-президентом ПАО Сбербанк и директором дивизиона «Цифровые образовательные платформы».