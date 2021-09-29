РИАМО - 29 сен. Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в 10 городских округах Московской области, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки не зарегистрировали в Звездном городке, Молодежном, Озерах, Протвине, Пущине, Рошале, Власихе, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской.

По 1 случаю заболевания выявили в Бронницах, Истре, Кашире, Котельниках, Ступине, Фрязине и Шатуре, по 2 – в Талдомском округе, Зарайске и Химках, по 3 – в Рузском округе, Лосино-Петровском и Красноармейске, по 4 – в Можайском округе и Электрогорске, по 5 – в Наро-Фоминском округе, Лотошине, Луховицах, Павловском посаде и Электростали, 6 – в Дубне, по 7 – в Лыткарине и Домодедове.

По 9 – в Клину, Лобне и Серпухове, по 10 – в Волоколамском округе и Краснознаменске, 12 – в Дзержинском, 13 – в Ленинском округе, 16 – в Егорьевске, по 17 – в Ивантеевке и Солнечногорске, по 19 – в Коломне и Подольске, 20 – в Дмитровском округе, 21 – в Богородском округе, 22 – в Долгопрудном, 23 – в Щелкове, 24 – в Орехово-Зуевском округе, 25 – в Реутове.

30 случаев заболевания за сутки выявили в Мытищах, 32 – в Одинцовском округе, 33 – в Раменском округе, 34 – в Красногорске, по 37 – в Воскресенске и Королеве, 44 – в Люберцах, 49 – в Жуковском, 74 – в Чехове, 78 – в Балашихе.

Больше всего заболевших выявили в Пушкинском округе (113) и в Сергиево-Посадском округе (292). Всего за сутки в Подмосковье зарегистрировали 1223 случая заболевания коронавирусом.

С начала пандемии в Московской области выявлен 447 941 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8173 человека, выздоровели 390 777 человек.

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