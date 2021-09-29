РИАМО - 29 сен. Московское областное УФАС России выдало щелковскому муниципальному казенному учреждению «Строительство и инвестиции» и комитету по организации закупок округа предписание об обязательном устранении нарушений при проведении аукциона на поставку специализированной мебели для образовательного учреждения, сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

Ранее в УФАС обратился индивидуальный предприниматель, заявивший, что организатор торгов неправомерно отказал ему в допуске к участию в электронном аукционе.

Изучив инцидент и представленные доказательства, УФАС признало жалобу предпринимателя обоснованной.

МКУ «Строительство и инвестиции» и МКУ «Комитет по организации закупок» выдано предписание об обязательном устранении нарушений.