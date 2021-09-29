РИАМО - 29 сен. Производство сыра с начала 2021 года на подмосковной сыроварне «Альдини» превысило более 14 т, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Сыроварня «Альдини» из Орехово-Зуевского городского округа Московской области – одно из лучших сырных предприятий, работает в регионе уже 6 лет и в эти дни отмечает свой юбилей. На предприятии варят сыры с голубой плесенью. С начала года здесь произведено более 14 тонн», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Сыроварня выпускает сыр по классической итальянской технологии «Горгонзола». Два года подряд горгонзола «Пиканте» побеждала в категории голубых сыров в конкурсе «Лучший сыр России».

«Этим летом у сыроварни вышло несколько новинок - натуральные йогурты с разнообразными наполнителями, плавленый сыр «Горгонзола», который получил золотую медаль в конкурсе «Лучший сыр России-2021» в номинации «Прочие сыры». Также на сыроварне ввели в производство новый сорт сыра «Стилтон» - плотный, традиционный английский сыр с темной голубой плесенью, отличающийся особенностями технологии производства», - отметил Воскресенский.