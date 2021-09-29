РИАМО - 29 сен. В Талдоме 31-летняя местная жительница заявила в полицию о краже о краже велосипеда за 8 тыс. рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

Его украли из подъезда дома на улице Мичурина. После правоохранители поймали и доставили в дежурную часть ранее судимого 33-летнего местного жителя. Похищенное имущество изъято.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.