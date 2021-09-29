РИАМО - 29 сен. В Одинцове открылся первый в России Центр технологий и микрофабрикации. Он был создан в рамках реализации федеральной целевой программы «Фарма-2020» на базе Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Как отметила на открытии центра глава ФМБА Вероника Скворцова, он позволит создавать уникальные изделия для сферы медицины. Исследования и наработки в сфере биомедицины призваны помочь российским ученым и конструкторам в реализации идей: новых методов диагностики, инновационных медицинских приборов, в том числе – с использованием фотоники, плазмоники, микрофлюидных и нанотехнологий.

«Центр представляет собой уникальную площадку, где в коллективе работают не только биологи, медики, представители фундаментальной медицины, но конструкторы, инженеры, и этот коллективный труд позволяет подойди к решению проблемы полной инновационной цепочки и ее ускорения в разработке уникальных инновационных приборов для диагностики. Центр использует самые современные технологии», – подчеркнула Скворцова.

Центр технологий и микрофабрикации позволяет проводить научно-прикладные исследования, а также вести разработку, создавать прототипы и даже опытные партии медицинских приборов и систем диагностики. Мощности центра позволили собрать весь комплекс технологических процессов, которые необходимы для создания микрофлюидных чипов и приборов для in vitro диагностики.

Как рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, на торжественном открытии Центра был представлен прибор для индивидуального экспресс тестирования на наличие коронавирусной инфекции – «Изаскрин-8». Портативный анализатор был разработан в Федеральном научно-клиническом центре физико-химической медицины ФМБА.

«Специалисты ФМБА завершили клинические и технические испытания прибора по определению коронавирусной инфекции «Изаскрин-8». Буквально за 25-30 минут портативный анализатор выявляет в биологическом мазке из зева возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса – Covid-2019. Очень важно, что прибор чрезвычайно мобилен – его могут применять не только в лабораториях и пунктах тестирования, но также бригады скорой помощи и спортивные врачи. В помощь оператору есть даже специальное мобильное приложение. Тем самым повышается оперативность диагностики и, соответственно, можно быстрее принять необходимые меры. Процесс широкой валидации аппарата «Изаскрин-8» завершен, и теперь агентство будет подавать медицинский прибор на регистрацию. Уверен, что скоро в арсенале наших медиков появится еще один удобный инструмент, который приблизит нас к победе над коронавирусом», - отметил Андрей Иванов.

На открытии Центра технологий и микрофабрикации Вероника Скворцова также сообщила, что Федеральное медико-биологическое агентство подаст документы на регистрацию препарата против коронавирусной инфекции «Мир-19» - после окончания второй фазы клинических исследований. По данным агентства, в ходе экспериментов препарат позволил снизить концентрацию вируса у инфицированных животных в 10 тысяч раз.

В марте этого года завершилась первая фаза клинических испытаний на человеке, она показала безопасность препарата. Как заявила Вероника Скворцова, вторую фазу исследований планируют завершить к концу 2021 года.