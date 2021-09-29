РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен.В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД выявили в ходе рейда 3 водителей, нарушивших правила перевозки детей, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В среду отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск провел целевое профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда выявили 3 водителей, нарушивших требования части 3 статьи 12.23 КРФобАП (нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения РФ). Это повлекло наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Водителей попросили не пренебрегать правилами безопасной перевозки детей в транспортном средстве.