РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 сен. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 23 новых случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 646 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 223 случая Covid-19.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 447 941 случай инфицирования коронавирусом. Скончались 8 173 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 390 777 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.