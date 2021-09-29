РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Исследователи нашли еще 10 имен курсантов Подольского артиллерийского училища, считавшихся до сегодняшнего дня без вести пропавшими, сообщила Обнинская ассоциация «Народный проект».

Это стало возможным благодаря работе с документами министерства обороны РФ, которые долгое время были засекречены, а теперь появились в общем доступе. Военно-исторический совет Народного кинопроекта «Ильинский рубеж», который возглавляет Олег Комиссар и который был создан при обнинской ассоциации «Народный проект», тщательно изучил документы.

Тела погибших нашли и опознали в апреле 1942 года при санитарной зачистке освобожденной от оккупантов территории Ильинского оборонительного участка. Имена погибших и опись найденных документов внесли в донесение «О безвозвратных потерях» Малоярославецким районным военным комиссариатом с грифом «совершенно секретно».

Также из документа стало известно, что погибших захоронили в братской могиле, которая находятся в нескольких метрах от Варшавского шоссе в селе Кудиново Калужской области и где установлен памятник павшим войнам. Но видимо из-за того, что документ был засекречен, имена погибших ребят не попали в паспорт захоронения и их имена не выбиты на плите, которая расположена на мемориале.

Срели погибших курсантов Григорий Павлович Абрамов, Николай Михайлович Андриянов, Алексей Алексеевич Бараночников, Алексей Яковлевич Ельчинов, Григорий Прокофьевич Кабылкин, Василий Михайлович Манохин, Малик Махатов, Василий Иванович Пузанов, Степан Дмитриевич Трифонов, Иван Семенович Целовальник 1923 года рождения.

Тела погибших почти семь месяцев находились в полях на рубеже. Поэтому дожди, снег, оттепели сделали свое дело, испортив найденные при курсантах документы. Поэтому получить более подробные сведения о павших воинах не представлялось возможным.

Но теперь известно еще 10 имен, которые увековечены в обобщенном банке данных «Мемориал» и в ближайшее время эти имена должны появиться на мемориале в Кудиново.