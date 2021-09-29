РИАМО - 29 сен. За две недели с момента открытия мобильных офисов социальной газификации их посетили 1,1 тыс. человек, 232 жителя региона заключили в офисах комплексные договоры, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

«Мобильные офисы – удобное решение для муниципалитетов, где поблизости нет стационарных офисов, а социальная газификация востребована», - сказал глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он отметил, что за 14 дней работы передвижных офисов чаще всего ими пользовались жители Клина, Мытищ и Воскресенска.

По округам Подмосковья курсируют 12 мобильных офисов, на данный момент они побывали более чем в 20 муниципалитетах.

«Мособлгаз» сообщил, что сегодня по программе социальной газификации подключили к газу 3 158 домов Подмосковья. Были полностью газифицированы 270 населенных пунктов региона. К концу 2022 года планируется провести газ для 290 тыс. жителей области.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>