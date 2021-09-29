РИАМО - 29 сен. Депутаты Московской городской думы удовлетворили протест прокурора столицы о ряде положений закона «Об уполномоченном по правам человека в городе Москве», передает корреспондент РИАМО.

«Закон «Об уполномоченном по правам человека в городе Москве» был принят еще в апреле 2009 года. За прошедшее время произошли изменения городского и федерального законодательства, многие положения столичного закона не были вовремя актуализированы и приведены в соответствие в первую очередь с федеральным законом «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», – сказала председатель комиссии МГД по экономической и социальной политике от фракции «Единая Россия» Людмила Гусева.

По итогам голосования большинство депутатов согласилось удовлетворить протест прокурора и внести соответствующие изменения в столичный закон.