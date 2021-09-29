РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Военно-исторический фильм «Подольские курсанты» стал победителем в номинации «Best drama The Euro» на Международном кинофестивале Euro Film Festival Geneva в Женеве, сообщает студия «Военфильм».

«Награда в Женеве! Фестивальная история фильма «Подольские курсанты» продолжается. США и ЮАР, Франция и Австралия, Румыния и Великобритания, Мальта и Турция, а теперь и Швейцария!» - говорится в сообщении.

Это уже 15-я награда фильма, получившего признание на четырех континентах. Организаторы фестиваля отбирают в конкурсные и внеконкурсные программы лучшие фильмы со всего мира, стараясь донести кинопроекты до максимального числа зрителей. На фестивале представлены работы как признанных мастеров, так и начинающих кинематографистов.

Работа над фильмом началась в августе 2018 года в Подольске. Тогда по кинематографической традиции губернатор региона Андрей Воробьев вместе с режиссером Вадимом Шмелевым и продюсером Игорем Угольниковым разбил тарелку о штатив камеры, дав символический старт съемкам. Изначально премьера кинокартины была запланирована на май 2020 года, но планы изменились из-за пандемии.

Сценарий написан на основе документов, которые долгое время находились под грифом «секретно». Материалы были переданы Центральным архивом Минобороны РФ Благотворительному фонду имени Подольских курсантов. Идею фильма поддержал министр обороны Сергей Шойгу.

В 2017 году проект фильма стал обладателем губернаторской премии «Наше Подмосковье» в номинации «Объединение».

Согласно сюжету, подольские курсанты получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать немецко-фашистских захватчиков. Большинству из ребят было суждено остаться на рубеже навсегда.