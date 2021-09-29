РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 сен. С 21 по 25 сентября в подмосковном Щелкове зарегистрировали свои отношения порядка 40 пар, сообщает Главное управление ЗАГС Московской области.​

«Прошедшая неделя стала насыщенной на свадьбы. Порядка 40 пар молодоженов зарегистрировали свои отношения в Щелковском управлении ЗАГС с 21 по 25 сентября, из них в пятницу и субботу - более 20 пар», - отмечается в сообщении.

Всем молодоженам сотрудники ЗАГСа вручили поздравительные адреса губернатора Московской области.