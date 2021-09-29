РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 сен. В подмосковном Королеве двое иностранцев обвиняются в изнасиловании женщины, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 26 сентября в темное время суток двое иностранцев, находясь вблизи дома на улице Павлова, совершили изнасилование, а также иные действия сексуального характера в отношении 42-летней женщины.

Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан 2001 года рождения.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы», - сказала Врадий.

Следователь провел осмотр места происшествия, допросил потерпевшую и обвиняемых, планируется назначение ряда экспертиз. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.