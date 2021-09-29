РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В Подольске организовали проверку по информации СМИ об удержании в одном из домов престарелых 56-летнего мужчины, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

29 сентября в СМИ появились сведения об удержании в одном из домов престарелых 56-летнего мужчину. Якобы на протяжении года ему не давали связаться ни с кем по телефону и теперь мужчина просит о расторжении договора с последующим уходом домой к родственникам.

По данной публикации СМИ следственным отделом по Подольску ГСУ СК России по Московской области организована проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку фактам, изложенным в статье. По результату проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.